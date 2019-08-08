Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar 300 konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişleri tamamlandı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvurunun yapıldığı Gebze TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, TOKİ sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
TOKİ tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi, 8 Ağustos tarihinde Gebze'de devam etti. Kirazpınar çekiliş sonuçları, akşam saatlerine doğru çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyuruldu. İşte, Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı.
GEBZE TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi’nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu. Kuraların çekilmeye başlamasıyla birlikte kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Nebahat Koçak kurada isminin çıkmanın sevinciyle gözyaşlarını tutamadı. 12 senedir kiracı olduğunu söyleyen Nebahat Koçak, TOKİ’ye teşekkür etti.
TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
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