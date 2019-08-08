Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
GeriGündem Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.08.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar 300 konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişleri tamamlandı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvurunun yapıldığı Gebze TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilecek. Peki, TOKİ sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

TOKİ tarafından Türkiye’nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi, 8 Ağustos tarihinde Gebze'de devam etti. Kirazpınar çekiliş sonuçları, akşam saatlerine doğru çekilişin tamamlanmasının ardından kurumun sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyuruldu. İşte, Gebze Kirazpınar TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı.

GEBZE TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi’nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu. Kuraların çekilmeye başlamasıyla birlikte kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşadı. Nebahat Koçak kurada isminin çıkmanın sevinciyle gözyaşlarını tutamadı. 12 senedir kiracı olduğunu söyleyen Nebahat Koçak, TOKİ’ye teşekkür etti.

TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Denizli'de şiddetli deprem sonrası Vali'den çok önemli uyarı
Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü
Denizli’de deprem sonrası heyelan anı
Ege'yi sarsan deprem! İzmir'de büyük panik yaşandı....