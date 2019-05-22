Gebze Halkalı Banliyö Tren Hattı durakları nerede? İşte Gebze Halkalı Marmaray hattının tüm durakları
Gebze'den Halkalı'ya uzanan, 43 istasyonlu 76 kilometre uzunluğundaki banliyö hattının hizmete girmesinin ardından duraklarının nerede olduğu merak konusu oldu. Toplam 43 istasyondan oluşan güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indiren, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı ile Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya yolculuk yapılıyor. Peki, Gebze Halkalı Banliyö Tren Hattı durakları nerede?
Halihazırda, 43 istasyonun bulunduğu Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik mesafede, ortalama 120 dakikalık seyahat süresi ve günlük 286 trenle İstanbul halkına hizmet veriliyor. Trenler, (birinci parkurda) Zeytinburnu- Söğütlüçeşme- Zeytinburnu arasında 8 dakika aralıklarla, (ikinci parkurda) Gebze-Halkalı-Gebze arasında ise 15 dakika aralıklarla yolcuların kullanımına sunuluyor. İlk parkurda seyahat eden yolcular Gebze yönüne gitmek için Söğütlüçeşme istasyonunda, Halkalı yönüne gitmek için Zeytinburnu istasyonunda aktarma yapabiliyor. İşte, Gebze Halkalı hattının tüm durakları...
GEBZE HALKALI HATTI DURAK İSİMLERİ
İstanbul'un Avrupa Yakası tarafında Küçükçekmece ilçesinin sınırlarındaki Halkalı'dan başlayacak Marmaray hattı sırasıyla, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor.
Bu aşamadan sonra Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze duraklarına giderek son buluyor.
GEBZE HALKALI ÜCRET TARİFESİ
Gebze'den Halkalı'ya 76,6 kilometrelik mesafe için maksimum 5,70 TL tam ücret belirlenirken öğrenciler bu mesafe için 2,75 TL ödüyor. Yolcular, kullandığı istasyon sayısına göre 2,60 TL ile 5,70 TL, öğrenciler ise 1,25 TL ile 2,75 TL arasında ödeme yapıyor.
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