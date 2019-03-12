Gebze Halkalı banliyö tren hattı güzergahında hangi duraklar var?
Merakla beklenen Gebze Halkalı banliyö hattı 12 Mart itibariyle halkın hizmetine açıldı. Peki Halkalı-Gebze banliyö hattı durakları hangileri, ulaşım kaç dakika sürecek? Yeni tren hattının entegre olacağı güzergah ve hatlar hangileri? İşte, Gebze Halkalı banliyö hattıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları…
İstanbul’un iki kıtasını birbirine bağlayan Halkalı Gebze banliyö hattının açılması ardından farklı sorular gündeme geldi. İstanbul’un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya imkan tanıyacak. Peki, Gebze Halkalı banliyö hattında hangi duraklar var? Yeni tren hattının entegre olacağı hatlar hangileri?
GEBZE HALKALI DURAKLARI
Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.
ULAŞIM KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Toplam 43 istasyondan oluşan Gebze Halkalı banliyö hattı, yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek. Hatta Bakırköy´den Bostancı´ya 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı’nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak.
YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR
Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,
Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,
Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,
Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,
Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,
Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,
Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,
Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,
Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı.
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