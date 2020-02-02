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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

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Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

Kocaeli'de Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Gebze Emniyet Müdürlüğü binasının 4'üncü katında bulunan arşiv odasından öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden memurlar, itfaiyeye haber verdi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, UPS cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktığını belirledi. Alevler, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle cihazda hasar meydana geldi.

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