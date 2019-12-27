Gebze Bilişim Vadisi nerede? Bilişim Vadisi hakkında ayrıntılar

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda teknolojik gelişiminin hızlanması adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, KOSGEB, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, TOSB ve TSE paydaşlığında hayata geçirilen Bilişim Vadisi, pek çok önemli etkinliğe sahne oluyor.

Arsa büyüklüğü 3,3 milyon metrekare olan Bilişim Vadisi 1,5 milyon metrekare kapalı alanla Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi olma durumunda.