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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)
11.11.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Gebze Belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama

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GEBZE Belediyesi, zabıta memurlarının kaldırıma ürünlerini koyan esnafa tekme ve tokat atarak uyguladığı sert müdahalenin kabul edilebilir nitelikte olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler yapılacak" denildi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce ilçedeki esnafın kaldırımlara koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıtalar ile esnaf arasında yaşanan tartışmalar sonucunda zabıtalar bir esnafı tekme tokat dövmesi, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zabıta memurlarının tekme tokat dövdüğü esnaf daha sonra sırt üstü yere düşmesi ve esnafı korumak isteyen bir kişinin ise üzerine yatarak darbelerden korumaya çalıştığı görüntüleri yer aldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde　kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek üzere Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmalar esnasında meydana gelen ve kamuoyuna da yansıyan üzücü görüntüler, kurumumuz nezdinde de kabul edilir nitelikte değildir. Tasvip edilmesi imkansız bu üzücü olayların, kapsamlı bir şekilde araştırılması ve soruşturulması için bir çalışma, Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaylarda kastı veya sorumluluğu　olanlar hakkında, yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde gerekli yasal işlemler, kanun ve hukuk çerçevesinde yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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