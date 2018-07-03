Gebelikte hipertansiyon otizm nedeni

JAMA Psychiatry dergisinde yayınlanan, toplam 61 çalışmanın (yaklaşık 777 bin gebelik veri) incelendiği çalışma gebelikte hipertansiyonla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili Hürriyet’e konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, her 100 gebeden %5-15’inin yaşadığı hipertansiyon sorununun hem anne hem de bebek için riskli olduğunu hatırlatıyor. Annenin kan dolaşımını bozan sorunun bebeğin en hassas organı olan beynin gelişimini etkilediğini belirten Kayıkçıoğlu, şunları söyledi:

TUZ KISITLAMASININ ÖNEMİ

“Gebede hipertansiyon 2 şekilde oluyor. Ya gebelikten önce de hipertansiyon hastası ya da gebelik sırasında gelişiyor (kalıcı veya geçici). Gebelik fizyolojik de olsa vücut için bir stres faktörü. Salgılanan hormonların damar yatağına etkileri var. Gebenin kan basıncı yüksek olunca plasenta etkileniyor. Plasenta daha fazla kan gelsin diye bazı maddeler salgılıyor. Bunlar da hem gebe hem de bebeği olumsuz etkiliyor. Yine hipertansif bozukluklar, plasental yetersizliğe yol açıyor. Dolayısıyla ile bebeğin de beyin gelişi bozuluyor, bilişsel ve psikiyatrik sekellere yol açabiliyor. Aslında bu çocukların özellikle ilkokul çağında değişik derecelerde öğrenme zorlukları yaşadığı biliniyordu.”

Gebelikteki hipertansif bozukluk sıklığının giderek arttıyor. Çünkü doğurganlık çağında kadınlarda obezite, metabolik sendrom sıklığı ve ileri yaşta gebelikler artıyor. Gebe iken hipertansiyon gelişip gebelik sonrası düzelen kadınlarda ileriki yaşamlarında kalp damar hastalığı riski yüksek. Bu açıdan sonraki hayatlarında dikkatli izlenmeleri gerekiyor. Prof. Dr. Kayıkçıoğlu, “Söz konusu metaanaliz, hipertansif gebelerin doğurduğu bebeklerin erken dönemde izlenerek olası bir nöro-gelişimsel problem varsa erken saptanarak tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Gebelikte gerek tuz kısıtlaması gerekse kan basıncını düşüren tedavinin de önemini hatırlatıyor” dedi.

ERKEN DOĞUM RİSKİ DE VAR

Hipertansiyonlu gebenin bebeği de düşük kilolu ve erken doğuyor. Bu bebeklerin ileri ki yaşantılarında (erişkinlikte) da kalp ve damar hastalığı riski daha yüksek. Prof. Dr. Kayıkçıçoğlu, “Bırakın gebelikte hipertansiyonu gebe iken aşırı tuz tüketenlerin bile bebekleri ileride daha fazla hipertansiyon oluyor” diye konuştu.