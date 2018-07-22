Gebelik zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
Preeklampsi veya halk dilinde bilinen ismiyle gebelik zehirlenmesi, hipertansiyon ve idrarda yüksek miktarda protein bulunmasıyla karakterize bir obstetrik hastalıktır. Gebelik zehirlenmesi hem anne hem de doğacak olan bebek için kötü sonuçlar doğurabilir. Eğer tedâvi edilmezse, fetüsün alınmasına kadar süren sonuçlar ortaya çıkabilir. Peki, gebelik zehirlenmesi nasıl anlaşılır?
Gebelik zehirlenmesinin genellikle ikiz ve ilk gebeliği olan kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Altta yatan mekanizma, plasenta içerisindeki kan damarlarının anormal biçimini içeren diğer risk faktörleridir. Vakaların çoğu doğumdan evvel teşhis edilmektedir. Nâdiren, preeklemsi doğum sonrası dönemde görülebilir. Geçmişte, teşhis koymak için yüksek kan basıncı ve idrarda protein bulunmasının gerekli iken, bazı tanımlamalarda organ diskonksyonu ile ilişkilendirilen hipertansiyon da dahil edilmiştir
Gebelik zehirlenmesi, genel olarak 32 haftadan sonra meydana gelmektedir; fakat, daha önce meydana gelmiş ise kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Preeklemsisi olan hastaların ileriki hayatlarında kalp hastalıklarına yakalanma riski artmaktadır. Eklamsi Yunanca’da yılıdırım anlamına gelmektedir. Durumun ilk olarak tanımlanması 5. yüzyılda Hippokrat tarafından yapılmıştır.
Nasıl anlaşılır?
Baş Ağrısı, bulanık Görme, üst kadran ağrısı
Bulguları:
Tansiyon ≥ 140/90 olması, idrarda protein kaybı, karaciğer enzimleri yükselmesi, plateles azalması
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Tansiyon takibi, idrarda protein tetkiki, kan biyokimyası
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
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