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    GE CEO'suna ilginç hediye

    ANKARA
    12.03.2018 - 20:47 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, General Electric (GE) CEO’su John Flannery’i dün Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

    Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Flannery’ye dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ kitabının İngilizce baskısını hediye etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , hediye , John Flannery , gündem
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