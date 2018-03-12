GE CEO'suna ilginç hediye

Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Flannery’ye dış politikaya ilişkin konuşmalarının yer aldığı ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ kitabının İngilizce baskısını hediye etti.
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