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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mesude ERŞAN
12.08.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

GDO’lu ürün testi evlere girecek

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
GDO’lu ürün testi evlere girecek

Bilim insanları GDO’lu ürünleri evde test etme olanağı sağlayacak biyosensör geliştiriyor. Sensör, hayvan yemleri, bebek mamaları ya da alerjen etkileri gözlemlenen yiyeceklerde GDO genine, 30-40 dakikada bakabilecek. Sensörün 2 yılda ürün haline gelmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK’tan destek alan projenin başında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Elitaş bulunuyor. Aynı üniversiteden Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırmacısı Dr. Stuart J. Lucas ile Yeditepe Üniversitesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Özhan Aytekin de ekipte yer alıyor. Prototip aşamasındaki biyosensörün ilk verileri Miami’deki Biyosensör 2018 konferansında poster olarak sunuldu.

Prototipin patentini almak için çalışmaların sürdüğünü belirten Yrd. Doç. Dr. Elitaş, şunları söyledi: “Bu test hamilelik testleri gibi evlerde yapılabilecek. GDO tanısının yapılacağı besin örneğini biyosensöre koymak ve 30-40 dakika bekledikten sonra renk veren şeritlerin oluşup oluşmadığına bakmak yeterli olacak. Bu ürünlerin ticarileştirilmesi için ciddi çalışmalar yapılıyor. Birçok biyosensör giyilebilir, taşınabilir özellikte olacak. Bu tür sensörler gerek gıda, gerek spor, gerekse sağlık alanlarında doğrudan kullanılabilecek veriler üretecek ve bizim günlük yaşam kalitemizi bozmadan, bizi rahatsız etmeden hayatımızın bir parçası haline gelecek.” Elitaş’ın verdiği bilgiye göre GDO tanı biyosensörü elektrikle çalışan bir diş fırçaları kadar küçük boyutta olabilecek. Ancak amaçları sensörün büyüklüğünü bir kalem boyutuna indirebilmek. GDO testleri halen laboratuvar ortamında, pahalı ekipmanlar kullanılarak, uzman kişilerin yapabileceği deneylerle ortalama 2-3 saat kadar sürüyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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