Gazze'ye gitme sözünü yerine getirsin

TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ

“Türkiye’ye müjdeler olsun ki, 1 Nisan’da kurultayımız var. ‘Parti kuramazlar’ dediler, kurduk. ‘3 kişiyi bulamazlar’ dediler, milyonlar olduk. Samimiyetle söylüyorum, yarın sabahtan itibaren Türkiye’yi yönetmeye hazırız. AK Parti’den daha güçlü ve yetkin bir kadromuz var.

Dünya Tiyatro Günü’nde, çıktığımız bu yolda Necip Fazıl’la Nazım Hikmet yan yana yürüsünler istiyoruz. Tam da bu haftada Türkiye’nin en kıymetli tiyatro oyuncularından Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı’na hakaretten 10 ay hapis cezası aldı. Hani Erdoğan’ın gönlü genişti?



‘FETÖ BORSASI’NIN PEŞİNE DÜŞÜN

(Şamil Tayyar’ın ‘FETÖ borsası’ iddiası) İktidarın milletvekili ‘FETÖ borsası açıldı, parayı basan işadamı serbest kalıyor’ diyor. Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için ‘FETÖ borsası’nın peşine düşmelisiniz.”