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Gündem
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Gazitantep'te FETÖ davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Gazitantep'te FETÖ davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski savcı Mehmet Yurt ile eşi S.Ö.Y. katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı sanık Mehmet Yurt'un ByLock kullandığını, 2014 yılındaki HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına destek istediğini, diğer sanığın da örgüt evi olarak kullanılan evin kiralanmasını sağladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Yurt'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, sanık S.Ö.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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