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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
21.05.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

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Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 7 yıl önce çekirdekten fide üretimiyle bölgedeki mango ağacı sayısı 5 bine yükseldi.

Mango Meyve ve Fidancılık firması ortağı Mustafa Ezici, Gazipaşa'da kurdukları fidanlıkta, ortağı Veli Çelik ile beraber 7 yıl önce mango yetiştiriciliği üzerine ar-ge çalışması başlattıklarını söyledi. İstanbul'da mango ithal eden bir firmadan meyve çekirdeklerini temin ettiklerini belirten Ezici, fide üretiminde başarı sağlandığını, bugün ciddi miktarda mango fidesi üretimi ve satışı yaptıklarını kaydetti.

MANGO AĞACI 5 BİNE YÜKSELDİ

Ezici, Gazipaşa bölgesinde bugün 5 bin civarında mango ağacı bulunduğunu dile getirdi. Çiftçinin ürünü henüz yeni tanıdığını ve talebin artmasını beklediklerini söyleyen Ezici, “İnsanlar karlılığını görüp ekmek istiyor. Muzun 5 katı para kazandıran bir ürün. Marketlerde bugün kilosu ortalama 30-40 lira. Olgunlaşmış mangonun 300 gramı 16 liraya satılıyor" dedi.

Gazipaşada mango ağacı sayısı 5 bini buldu


AVRUPA VE RUSYA POTANSİYEL PAZAR

Mangonun ihracat boyutuna bakıldığında Avrupa'nın yılda 600 bin ton mango ithal ettiğine dikkat çeken Ezici, “Bunlar ham toplanıyor, 20 günde geliyor ve 20 gün satışı sürüyor. Bizde ise ağustos-aralık ayları arasında hasat olabilecek. Hem iç piyasada tüketilip ithalatı önlenecek, hem de Avrupa ve Rusya'ya pazarlayabileceğiz. 2 günde Avrupa'nın bütün şehirlerine ürün temin edilebilecek" diye konuştu.

AKDENİZ VE EGE'DE 350 METRE RAKIMIN ALTINDA YETİŞİYOR

Yıllık fide üretiminin 30 bin adet olduğunu kaydeden Ezici, fuarlardaki tanıtımlara büyük ilgi gösterildiğini, internet üzerinden de satış yaptıklarını söyledi. Marmaris, Kuşadası, Bodrum gibi birçok sahil kentinden talep aldıklarını belirten Ezici, “Urla'dan Samandağ'a kadar sahilde 350 metre rakıma kadar ve hava sıcaklığı eksilere düşmeyen yerlerde yetişiyor. Serada da açıkta da olabiliyor" dedi.

10 DÖNÜME 400 MANGO FİDANI

10 dönüm araziye 400 mango fidanı dikilebildiğini anlatan Ezici, “5-6 yaşa geldiğinde bu ağaçlardan 30 ton ürün alınabilir. Bu da yaklaşık 150 bin euro gelir demek. Bu çok ciddi bir kazanç. Akdeniz, Ege sahillerinde çiftçi portakal, nar veya narenciye üretimi yapıyor ama para kazanamıyor. Mangonun muzdan 5 kat, narenciyeden 10 kat daha yüksek getirisi var" diye konuştu.

3 YAŞINDAN İTİBAREN MEYVE VERİYOR, 300 YIL YAŞIYOR

Dünyadaki toplam mango üretiminin 46 milyon ton olduğunu, muzdan sonra en çok tüketilen tropik meyve olduğunu kaydeden Ezici, firma olarak ellerinde 1, 2 ve 3 yaşlarında fideler bulunduğunu, 3 yaşında ekilen bir fidenin ilk yıldan meyve vermeye başladığını dile getirdi. Bundan çiftçinin çok güzel para kazabileceğini belirten Ezici, “Bunun garantisini veririz. Mango yaklaşık 300 yıl yaşayan bir ağaç. 15-20 metre boya kadar çıkabiliyor ve çok ciddi meyve veriyor" dedi.

OTELLER VE YAZLIKÇILARA ÇAĞRI

Ezici, Bodrum, Marmaris, Datça, Antalya gibi Akdeniz ve Ege sahillerindeki yazlıkçılar ve otellerin bahçelerine mango dikimi yapılabileceğini söyledi. Mustafa Ezici, otellerin özellikle turistlerin ilgisini çekmek için mango ve diğer tropik meyve türlerinden bahçeler oluşturabileceğini ve dalından tropik meyve ikramının turistlerin ilgisini çekebileceğini anlattı.

ORMAN ARAZİLERİNE İZİN VERİLMELİ

Gazipaşa bölgesinde bugün mango, litchi, papaya, pitaya, passiflora, longan, guava gibi 27 tür tropik meyve yetiştirilebildiğine dikkat çeken Mustafa Ezici, “Mango üretimi ve diğer tropik meyve türleri için devletin orman arazilerinde üretim izni vermesi gerekiyor. Bugün Paris'te bir manavda yaklaşık 13 euro'ya satılıyor, 85 lira. Uçak meyvesi diyorlar buna ödenen rakam yaklaşık 1.2 milyar euro. Türkiye bu konuda daha iyi sonuçlar alabilir. Çünkü dünyada üretimin olmadığı dönemde Türkiye'de üretim olabilecek" diye konuştu.

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