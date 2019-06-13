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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)
13.06.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Kafede dehşet... 2 kişiyi vurdu

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Kafede dehşet... 2 kişiyi vurdu

GAZİOSMANPAŞA’da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1106. Sokak’ta buluna bir kafede buluşan 3 arkadaş şans oyunu oynamak üzere masaya oturdu.

Kafenin işletmecisi de Tuncay Ö., birlikte oyun oynadığı Bahattin A. ve Vural A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Tuncay Ö., kafenin bulunduğu apartmandaki evine çıkarak silahın aldı. Tekrar kafeye inen Tuncay Ö., silahı tartıştığı Vural A.’ya doğrulttu. Silahını beş altı kez ateşleyen Tuncay Ö., hedef aldığı Vural A. ile birlikte, araya giren Bahattin A.’yı da vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Bahattin A. ve Vural A., ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslar ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de olay yerinde uzun süre delil toplama çalışması yaptı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, oyun oynarken kavga ettiği 2 arkadaşını vuran kafe işletmecisi Tuncay Ö., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

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