Gaziosmanpaşa’da hastanede panik anları! Hastalar tahliye edildi…
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin yanında bulunan binanın bodrum katındaki trafo merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri elektrik kesilemediği için yangına uzun süre müdahale edemedi. Hastanede bulunan 57 hasta ise çevreyi kaplayan yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar birazdan...
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