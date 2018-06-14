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    Gaziosmanpaşa'da halk otobüsü alev alev yandı

    Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    14.06.2018 - 06:45 | Son Güncelleme:

    İstanbul Gaziosmanpaşa, Yunusemre Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait özel halk otobüsünün şoförü hemen aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi. Alev alev yanan otobüs itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Vatandaşların tepki gösterdiği otobüs şoförü olay yerinden kaçtı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, otobüsün içinde yanmış bir motosiklet bulunca şaşkına döndü.

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    • Gaziosmanpaşada halk otobüsü yandı
    • Gaziosmanpaşada halk otobüsü yandı
    • Gaziosmanpaşada halk otobüsü yandı
    • Gaziosmanpaşada halk otobüsü yandı

    Gazi Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda saat 05:30 sıralarında İETT Garajı'na giden 34 FC 5128 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

    OTOBÜSÜN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Servise çıkmak üzere İETT Garajı'na gittiği öğrenilen otobüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

    TEPKİLER NEDENİYLE ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Otobüsün alev alması üzerine otobüsü durduran şoför itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüsten sıçrayan alevler marketin tabelasına sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiyenin sıktığı su binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine vatandaşlar tepki gösterince otobüs şoförü olay yerinden kaçtı.

    OTOBÜSÜN İÇİNDEN MOTOSİKLET ÇIKTI

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otobüste inceleme yapan itfaiye ekipleri otobüsün içinde yanmış bir motosiklet buldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Gaziosmanpaşa , son dakika , haberler
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