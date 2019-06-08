Gaziosmanpaşa’da destek istedi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde esnafla bayramlaştı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’yla birlikte esnafı gezen Bakan Soylu, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için vatandaşlardan destek istedi.
Soylu, el sıkıştığı vatandaşlara “Duaya, desteğe ihtiyacımız var. 23 Haziran’a destek bekliyoruz” dedi. Bakan Soylu, cuma namazını Karadeniz Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde kılarken çıkışta da şunları söyledi: “Bu bayramın birinci günü Allah nasip etti, bayram namazını, daha önce teröristlerin yuvası olan, orada eğitimlerini gördükleri, orada lojistiklerini ve mühimmatlarını dağıttıkları, yaklaşık 2 yıldır da Allah’a hamdolsun 5 vakit ezani Muhammedinin okunduğu ve ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato Dağı’nda kıldık. Allah önümüzdeki bayramda da Kandil Dağı’nda bayram namazı kılmayı nasip etsin.”
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