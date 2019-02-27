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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Gazinin hayatını "Bobby" değiştirdi 

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Gazinin hayatını "Bobby" değiştirdi 

Hakkari'de 9 yıl önce görev yaptığı sırada mayın patlaması sonucu sağ elini ve gözlerini kaybeden Jandarma Astsubay Hasan Arısoy'un dünyası, rehber köpeği ‘Bobby’nin hayatına girmesiyle değişti. Görme kabiliyetini kaybettiği için başkalarının yardımı olmadan dışarı çıkamayan Arısoy, Bobby’nin yardımıyla istediği yerlere gidiyor, istediği kadar geziyor. 

Adana’da yaşayan, evli ve bir çocuk babası, 37 yaşındaki Hasan Arısoy, 2003 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde jandarma astsubay olarak göreve başladı. Arısoy, 2010 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Köprülü mevkisinde görevi esnasında mayın patlaması nedeniyle iki gözünü ve sağ elini kaybetti. Arısoy, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) süren 2 yıllık tedavisinin ardından memleketi Adana’ya döndü.

Görme kabiliyetini kaybettiği için hayatını başkalarına bağımlı olarak sürdüren gazi Hasan Arısoy, sosyal medyadan öğrendiği Rehber Köpekler Derneği’ne bir rehber köpek edinmek için başvurdu. Daha sonra Labrador Retriever cinsi "Bobby" isimli rehber köpek ile eşleşen Arısoy, Bobby ile tanıştırılmak üzere İstanbul’a davet edildi. Bobby ile tanışan ve burada bir aylık eğitim alan Arısoy, Bobby’nin kendisine uygun olduğunun anlaşılması üzere Adana’ya geri döndü. 
Adana’da da Bobby ile beraber 3 haftalık bir eğitim alan Arısoy, rehber köpeğinin yardımıyla tek başına istediği her yere gitmeye başladı.

Gazi Hasan Arısoy, Bobby'nin hayatına girdikten sonra adeta yeniden görmeye başladığını ve bunun kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Bobby ile tanışma hikayelerini anlatan Arısoy, görme engelliler için rehber köpekler eğiten Rehber Köpekler Derneği’nden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu ve hemen iletişime geçtiğini belirterek, “Dernekten bana ulaşıp, uygun bir köpek olabileceğini söyleyerek Bobby isimli rehber köpekle tanışmak için İstanbul’a davet ettiler. Gittik, Bobby ile tanıştık ve 1 aylık bir eğitim süreci geçirdik. Birbirimize uygun olduğumuz anlaşıldıktan sonra tekrar Adana’ya döndük. Burada da 3 haftalık bir eğitimin ardından birlikte yürümeye ve gezmeye başladık” dedi.

Görme yetisini sonradan kaybettiği için ilk zamanlarda çok zorlandığını ancak Bobby’nin hayatına girmesiyle engelleri aşmaya başladığını ifade eden Arısoy, “Dışarıdaki hayata adapte olmak, tek başıma bir yerlere gitmek çok zordu. Ancak 8 ay önce Bobby hayatıma girdikten sonra daha fazla alana sahip oldum, daha fazla yere tek başıma gidebilir duruma geldim. Rehber köpekler evinizin kapısından çıktığınızdan itibaren yollardaki bütün kaldırım, trafik ışıkları, merdivenler, önünüzde park etmiş otomobil gibi engelleri sahibine değişik işaretler vererek ne yapmanız gerektiğini söylüyor ve görme engelli bireyi gitmek istediği yere güvenli bir şekilde götürüyor” dedi.

Rehber köpek uygulamasının Türkiye’de çok yeni bir sistem olmasından dolayı zaman zaman sıkıntı yaşayabildiklerini kaydeden Arısoy, “Ülke genelinde 2014 yılından bu yana 4 tane rehber köpek sahiplendirildi ve görev yapıyor. İnsanlar o yüzden rehber köpek tanımına uzaklar. Rehber köpek olduğunu algılayamayanlar, çekinen oluyor. Örneğin bazı işletmelere girerken sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılar da insanların yavaş yavaş alışmasıyla, aşılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

Bobby’nin bir rehber köpek olmasından öte kendisinin ve ailesinin bir parçası olduğunu dile getiren Arısoy, “Bobby artık benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Günün çoğunu beraber geçiriyoruz. Rehberlik yapmadığı, normal bir anında bile benim çok sıkı bir oyun arkadaşım” dedi. 

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