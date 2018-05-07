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    Gazi’den mesaj

    ANKARA
    07.05.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    Ankara'da Gazi Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, okul bahçesinde yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.

    Üniversite girişinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Alkan, “Gazili olmak ayrıcalıktır. Bu bizim sloganımızdır. Böyle bir kurumun bir gün içinde adının değiştirilerek başka isim adına aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Bu fakülteler 40 yıllık marka. On binlerce makale yazdık, altında Gazi yazıyor. Fakat bir gün geliyor adınız değişiyor. Biz kurumsal kimliğimizi sürdürmek istiyoruz. Başka bir art niyetimiz, siyasi iddiamız yok” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , gündem
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