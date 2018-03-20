Gazi’deki araçta 23 kurşun

Mermilerinden 23’ünün araca isabet ettiği saptandı. Lastiklere mermi değmezken; arka cama dört, bagaj kapağına altı, ön tavana bir, stop lambasına iki, sol üst çamurluğun üstüne bir olmak üzere, çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Gazi Mahallesi’nde, 14 Nisan 2017’de eğlenceden dönen gençlerin aracına ‘Dur’ ihtarına uymadıkları iddiasıyla polis tarafından ateş edilmiş, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul yaşamını yitirmişti. Davanın ilk duruşması bugün yapılacak.