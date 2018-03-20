Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Gazi’deki araçta 23 kurşun

    Gazi’deki araçta 23 kurşun

    İsmail SAYMAZ
    20.03.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Gazi Mahallesi’nde geçen yıl polisin açtığı ateş üzerine iki gencin yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava dosyasına giren tutanağa göre olay yerinden 35 kovan elde edildi.

    Mermilerinden 23’ünün araca isabet ettiği saptandı. Lastiklere mermi değmezken; arka cama dört, bagaj kapağına altı, ön tavana bir, stop lambasına iki, sol üst çamurluğun üstüne bir olmak üzere, çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi. Gazi Mahallesi’nde, 14 Nisan 2017’de eğlenceden dönen gençlerin aracına ‘Dur’ ihtarına uymadıkları iddiasıyla polis tarafından ateş edilmiş, Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul yaşamını yitirmişti. Davanın ilk duruşması bugün yapılacak. 

    Son dakika... Gazi Mahallesinde dur ihtarına uymayınca ateş açılan araçtaki gençler konuştuSon dakika!... Gazi Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılan araçtaki gençler konuştu

    Etiketler: gazetehaberleri , Gazi Mahallesi , polis , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri