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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GAZİANTEP (İHA)
28.03.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı

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Gaziantep'te yolcu otobüsü buğday yüklü tıra çarptı: 20 yaralı

Gaziantep-Osmaniye otabanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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