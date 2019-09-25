Gaziantep'te torun kavgasında 2 kişi öldü
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İmam ve Ümit Kaya’nın cesetleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADLİ TIP ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Cenazelerin otopsi işlemleri sürerken, her iki tarafın yakınlarının cenazelerini almak için gelecek olması nedeniyle Adli Tıp Kurumunda geniş güvenlik tedbirleri alındı.
F.K. ile Z.K.'nın yaklaşık 7 yıldır evli oldukları ve 3 çocukları bulunduğu öğrenildi. Z.K.'nın iki hafta önce kocasından şiddet ve işkence gördüğü iddiasıyla evden kaçarak, kendi ailesinin yanına sığındığı ileri sürüldü.
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