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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Metin İLİKSOY/DHA  
25.02.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Gaziantep'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Gaziantep'te TIR'lar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te önündeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Bahadır Hazar(55) yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı.

Kaza gece yarısı Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünde giden Bahadır Hazar'ın kullandığı 10 SP 444 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Enver Arık'ın (39) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hazar, çarpmanın şiddeti ile ön tarafı hurdaya dönen TIR'da sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahadır Hazar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Başından yaralanan Enver Arık ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bahadır Hazar'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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