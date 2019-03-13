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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.03.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence 

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Gaziantep'te çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek. 

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesi Rumkale mevkisinde, çivili tahta ile işkence yapılmış ve bazı organları iple bağlanmış halde bir sıpa bulundu. Vatandaşların ihbarı ile harekete geçen hayvanseverler tarafından ipi çözülen hayvan, Gaziantep'teki Sarıkız Hayvan Barınağı'na getirildi. Burada tedavisi süren sıpa, Cuma günü ise Hatay'da ameliyat edilecek.

İhbar üzerine sıpayı bulan Cahide Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, hayvanın zarar gören organının ameliyatla alınacağını belirterek, "Sıpanın çeşitli organları ip bağlı şekilde dereye atıldığı ihbarı geldi.

Gerçekten o vaziyetteydi. Çok kötü bir kanaması vardı. İpi çıkarttık, Cuma günü Hatay'da ameliyata göndereceğiz. Ayağında iğneli bir şey ile yada çivili tahta ile vurulmuş. Resmen işkence görmüş havyan. Enfeksiyonu var, giderildikten sonra Cuma günü başarılı bir operasyon ile zarar gören organı alınacak" dedi. 

HAYVAN YASASI İÇİN MECLİSE ÇAĞRI

Tosun, milletvekillerinden hayvanlara şiddet ve işkencenin önüne geçilebilmesi için gereken yasanın çıkarılmasını isteyerek, "Bu hayvanlar hep mal kapsamında görünüyor. Ne zaman can kapsamına alınırsa, işkenceden kurtulur. Meclis'teki hayvanlarla ilgili bekleyen yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor. son dönemlerde de bu hayvanlara işkenceler arttı.Önünü alamaz olduk. Bu yasanın bir an önce çıkması gerekiyor" diye konuştu. 

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