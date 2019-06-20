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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.06.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Gaziantep'te panik yaratan görüntü

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Gaziantep'te panik yaratan görüntü

Gaziantep’te 3 metre çapında ve 10 metre derinliğinde oluşan obruk, mahallede paniğe neden oldu.

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  • Gaziantepte panik yaratan görüntü
  • Gaziantepte panik yaratan görüntü
  • Gaziantepte panik yaratan görüntü
  • Gaziantepte panik yaratan görüntü
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Çağlayan Mahallesi’nde pazar yeri olarak kullanılan alanda derinliği 10, çapı da 3 metreyi bulan obruk oluştu. Sabah saatlerinde zeminde meydana gelen çökme sonucu oluşan obrukta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mahalleli obruğun oluşmasından bir gün öncesinde çocukların olayın meydana geldiği bölgede oyun oynadığını söylerken, obruğun oluştuğu gün ve saatte ise çocukların tesadüfen sokakta olmadığını kaydetti. 

3 KAMYON TOPRAK İLE KAPATILDI

Obruk mahallede büyük korkuya neden olurken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, oluşan dev çukurun kapanması için çalışma başlattı. Obruk, 3 kamyon toprak ve kaya parçalarıyla dolduruldu.

MAĞARALAR ÜSTÜNDE YAŞAM

Mahalleli, yaklaşık 3 bin 700 kişinin yaşadığı Çağlayan Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgenin hemen hemen tamamının altında mağara bulunduğunu ileri sürerek, mağaralar nedeniyle bir çok evin ekipler tarafından yıkıldığını söyledi.

Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti. 

MAHALLE RİSK ALTINDA

Toprak göçmesiyle açığa çıkan obruk, Çağlayan Mahallesi’nde yaşayanlara panik yaşattı. 2 ay önce mahallenin farklı bölgesindeki 20 evin, altında mağara bulunması nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, mahallenin altında mağaraların yer aldığını ve bu nedenle mahallenin risk altında olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Demirer, tehlike altında yaşadıklarını söyleyerek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. Demirer’in 5 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında çatlaklar oluştuğu görülürken, yetkililerin mahallede sondaj çalışmaları yaparak yer altını analiz ettiği bildirildi.

Öte yandan obruğun oluştuğu pazar yerinin bulunduğu alan güvenlik şeridi ile kapatılarak, bölgeye giriş-çıkış yasaklandı. 

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