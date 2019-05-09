Gaziantep'te iftar saat kaçta yapılacak? 9 Mayıs Gaziantep iftar saati ve il il imsakiye bilgileri
Ramazan ayının dördüncü gününü Gaziantep’te karşılayan vatandaşlar, sahur ardından iftar vaktine odaklandı. Gaziantep’te iftara ne kadar kaldığını merak eden bölge halkı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesini inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Gaziantep’te ezan saat kaçta okunacak? İşte, 9 Mayıs Gaziantep iftar saati ve il il imsakiye bilgileri…
Saatlerin geçmesiyle birlikte Gaziantep, dördüncü gün iftarı için hazırlıklara başladı. Ezan saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini görüntülüyor. Diyanet'in yayınladığı 2019 imsakiyesine göre, Gaziantep’te dördüncü gün iftarı saat 19.33’te yapılacak. Aşağıdaki tablodan Gaziantep'e ait diğer günlerin iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Akşam (İftar)
|4
|09.05.2019
|03:48
|05:21
|19:33
|5
|10.05.2019
|03:47
|05:20
|19:34
|6
|11.05.2019
|03:45
|05:19
|19:34
|7
|12.05.2019
|03:44
|05:19
|19:35
|8
|13.05.2019
|03:43
|05:18
|19:36
|9
|14.05.2019
|03:41
|05:17
|19:37
|10
|15.05.2019
|03:40
|05:16
|19:38
|11
|16.05.2019
|03:39
|05:15
|19:39
|12
|17.05.2019
|03:38
|05:14
|19:40
|13
|18.05.2019
|03:36
|05:13
|19:40
|14
|19.05.2019
|03:35
|05:13
|19:41
|15
|20.05.2019
|03:34
|05:12
|19:42
|16
|21.05.2019
|03:33
|05:11
|19:43
|17
|22.05.2019
|03:32
|05:11
|19:44
|18
|23.05.2019
|03:31
|05:10
|19:44
|19
|24.05.2019
|03:30
|05:09
|19:45
|20
|25.05.2019
|03:29
|05:09
|19:46
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