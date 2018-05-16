Gaziantep'te iftar saat kaçta okunacak? Gaziantep iftar ve sahur vakti

İftar ve sahur saatleri, özellikle yemek hazırlığı yapmak için vaktin ne kadar kaldığınında hesaplanması açısından önemli oldu.. Ezanın okunacağı saate göre iftar ya da sahur hazırlıklarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2018 imsakiye bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Gaziantep'te bu akşam iftar saat kaçta okunacak? İşte Gaziantep Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

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Fatma Şahin’den Ramazan ayı mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ’Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olan Ramazan ayının, iftar sofralarında fakir ve muhtaç durumdakilere yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye güzel bir vesile olacak’ dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Müslüman ?lemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulundu. Şahin, insanlık ?lemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden dinimizde, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının özel bir önem taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu;

"Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olarak adlandırılan bu ay, iftar sofralarımızda fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır. Bütün bu güzel duygular yaşanırken bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken israf etmemeye özen gösterelim. Diyanet İşleri Başkanlığınca da bu yılın teması olarak belirlenen ’İsraf Olmasın’ vurgusunu hatırlayalım. İnsanların hem ibadetlerini daha yoğun olarak yerine getirdikleri hem de aç ve yoksulların halini daha iyi anlayarak, daha çok yardım eli uzattıkları bu ay, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim."