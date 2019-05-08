Gaziantep'te iftar saat kaçta? İl il iftar saatleri
Gaziantep'te oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile beraber, imsakiye ve iftar saatleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesi üzerinden 81 ile ait iftar ve sahur vakitlerini vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, Gaziantep'te iftar saat kaçta yapılacak? İşte, Gaziantep ve diğer iller için iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.
Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar, 2019 Ramazan ayının üçüncü iftarını yapacak. İftar hazırlıklarını tamamlayacak olan Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda, iftar ve sahur saatlerine ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep'te iftar saat kaçta? İşte, Diyanet'in bilgilerine göre, il il iftar ve sahur saatleri.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:49
|05:22
|12:32
|16:19
|19:32
|20:58
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:48
|05:21
|12:32
|16:20
|19:33
|21:00
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:47
|05:20
|12:32
|16:20
|19:34
|21:01
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:45
|05:19
|12:32
|16:20
|19:34
|21:02
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:44
|05:19
|12:32
|16:20
|19:35
|21:03
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:43
|05:18
|12:32
|16:20
|19:36
|21:05
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:41
|05:17
|12:32
|16:20
|19:37
|21:06
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Gaziantep'te iftara ne kadar kaldığını,sahur vaktini ayrıca diğer illere ait iftar ve sahur vakitlerini görüntüleyebilirsiniz.
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