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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Gaziantep'te iftar saat kaçta? Gaziantep iftar saatleri 7 Mayıs

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Gaziantep'te iftar saat kaçta? Gaziantep iftar saatleri 7 Mayıs

Gaziantep'te gün sonuna doğru birçok vatandaşın araştırdığı iftar saatleri, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye bilgileri ile yayımlanan Gaziantep iftar saatleri, tablo aracılığıyla öğrenilebilecek. Peki, Gaziantep'te iftar saat kaçta açılacak? İşte, 7 Mayıs Gaziantep iftar saatleri

Gaziantep iftar saatleri, gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. Peki, akşam saatleri itibariyle bölgede yaşayan birçok vatandaşın gündeminde yer alan Gaziantep'te iftar saat kaçta açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP İFTAR SAATLERİ;

Gaziantep'te 7 Mayıs Salı günü iftar, saat 19.31'de yapılacak. İşte, 10 günlük iftar saatleri;

GünTarih(Sahur)SabahÖğleİkindi(İftar)(Teravih)
308.05.201903:4905:2212:3216:1919:3220:58
409.05.201903:4805:2112:3216:2019:3321:00
510.05.201903:4705:2012:3216:2019:3421:01
611.05.201903:4505:1912:3216:2019:3421:02
712.05.201903:4405:1912:3216:2019:3521:03
813.05.201903:4305:1812:3216:2019:3621:05
914.05.201903:4105:1712:3216:2019:3721:06
1015.05.201903:4005:1612:3216:2119:3821:07

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının ilk gününde yoğun geçen mesaisinin ardından, akşam Gaziantep Valiliğince düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katıldı, şehit yakınları ve gazilerle orucunu açtı. Programdan sonra, çat kapı girdiği bir evde, ailenin derdine ortak oldu, sorunlarını dinledi.

Ramazan’ın ilk gününe esnaf ziyaretiyle başlayan Fatma Şahin, Gazianteplilerle kurduğu gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırdı. Yoğun mesaisinin sonunda Şato Restoranda, Gaziantep Valiliği tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katılan Şahin, şehit yakınları ve gazilerle ilk iftarını yaptı. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti’yle başladı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Başkan Fatma Şahin, 15 şehit yakını ve gaziye övünç madalyası ve beratı verdi, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise, şehitler ve gaziler için dua etti.

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