Gaziantep'te iftar saat kaçta? Gaziantep iftar saatleri 7 Mayıs
Gaziantep'te gün sonuna doğru birçok vatandaşın araştırdığı iftar saatleri, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imsakiye bilgileri ile yayımlanan Gaziantep iftar saatleri, tablo aracılığıyla öğrenilebilecek. Peki, Gaziantep'te iftar saat kaçta açılacak? İşte, 7 Mayıs Gaziantep iftar saatleri
Gaziantep iftar saatleri, gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. Peki, akşam saatleri itibariyle bölgede yaşayan birçok vatandaşın gündeminde yer alan Gaziantep'te iftar saat kaçta açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GAZİANTEP İFTAR SAATLERİ;
Gaziantep'te 7 Mayıs Salı günü iftar, saat 19.31'de yapılacak. İşte, 10 günlük iftar saatleri;
|Gün
|Tarih
|(Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|(İftar)
|(Teravih)
|3
|08.05.2019
|03:49
|05:22
|12:32
|16:19
|19:32
|20:58
|4
|09.05.2019
|03:48
|05:21
|12:32
|16:20
|19:33
|21:00
|5
|10.05.2019
|03:47
|05:20
|12:32
|16:20
|19:34
|21:01
|6
|11.05.2019
|03:45
|05:19
|12:32
|16:20
|19:34
|21:02
|7
|12.05.2019
|03:44
|05:19
|12:32
|16:20
|19:35
|21:03
|8
|13.05.2019
|03:43
|05:18
|12:32
|16:20
|19:36
|21:05
|9
|14.05.2019
|03:41
|05:17
|12:32
|16:20
|19:37
|21:06
|10
|15.05.2019
|03:40
|05:16
|12:32
|16:21
|19:38
|21:07
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayının ilk gününde yoğun geçen mesaisinin ardından, akşam Gaziantep Valiliğince düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katıldı, şehit yakınları ve gazilerle orucunu açtı. Programdan sonra, çat kapı girdiği bir evde, ailenin derdine ortak oldu, sorunlarını dinledi.
Ramazan’ın ilk gününe esnaf ziyaretiyle başlayan Fatma Şahin, Gazianteplilerle kurduğu gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırdı. Yoğun mesaisinin sonunda Şato Restoranda, Gaziantep Valiliği tarafından gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni’ne katılan Şahin, şehit yakınları ve gazilerle ilk iftarını yaptı. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti’yle başladı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Başkan Fatma Şahin, 15 şehit yakını ve gaziye övünç madalyası ve beratı verdi, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise, şehitler ve gaziler için dua etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle