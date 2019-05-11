Gaziantep'te iftar bugün saat kaçta yapılacak? İl il iftar ve sahur saatleri (2019 imsakiye)
Gaziantep iftar saatleri, bölgede yaşayan ve oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Gaziantep'te iftar vakti bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre hazırlıklarını tamamlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce il il sahur ve iftar saatlerini yayımlamıştı. Peki, Gaziantep'te bugün iftar kaçta yapılacak?
Gaziantep'te iftar saatleri, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İftara ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt arayan Gaziantep halkı, Diyanet'in bu hususta imsakiye bilgilerini ulaşma adına araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler.
Gaziantep'te iftar bugün saat 19:34'de yapılacak. Gaziantep'te diğer günlerin iftar ve sahur saatleri ise tablodaki gibi olacak;
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:45
|05:19
|12:32
|16:20
|19:34
|21:02
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:44
|05:19
|12:32
|16:20
|19:35
|21:03
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:43
|05:18
|12:32
|16:20
|19:36
|21:05
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:41
|05:17
|12:32
|16:20
|19:37
|21:06
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:40
|05:16
|12:32
|16:21
|19:38
|21:07
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:39
|05:15
|12:32
|16:21
|19:39
|21:08
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:38
|05:14
|12:32
|16:21
|19:40
|21:09
Diğer illerin iftar saatlerini aşağıdaki görsele tıklayarak haftalık ve aylık imsakiye bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.
EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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