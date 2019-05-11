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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Gaziantep'te iftar bugün saat kaçta yapılacak? İl il iftar ve sahur saatleri (2019 imsakiye)

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Gaziantep'te iftar bugün saat kaçta yapılacak? İl il iftar ve sahur saatleri (2019 imsakiye)

Gaziantep iftar saatleri, bölgede yaşayan ve oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Gaziantep'te iftar vakti bilgisine göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre hazırlıklarını tamamlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce il il sahur ve iftar saatlerini yayımlamıştı. Peki, Gaziantep'te bugün iftar kaçta yapılacak?

Gaziantep'te iftar saatleri, birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. İftara ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt arayan Gaziantep halkı, Diyanet'in bu hususta imsakiye bilgilerini ulaşma adına araştırmalarını gerçekleştirdi. Peki, Gaziantep'te iftara ne kadar kaldı? İşte, tüm illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler.

Gaziantep'te iftar bugün saat 19:34'de yapılacak. Gaziantep'te diğer günlerin iftar ve sahur saatleri ise tablodaki gibi olacak;

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:4505:1912:3216:2019:3421:02
12 Mayıs 2019 Pazar03:4405:1912:3216:2019:3521:03
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4305:1812:3216:2019:3621:05
14 Mayıs 2019 Salı03:4105:1712:3216:2019:3721:06
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4005:1612:3216:2119:3821:07
16 Mayıs 2019 Perşembe03:3905:1512:3216:2119:3921:08
17 Mayıs 2019 Cuma03:3805:1412:3216:2119:4021:09

Diğer illerin iftar saatlerini aşağıdaki görsele tıklayarak haftalık ve aylık imsakiye bilgileri ile görüntüleyebilirsiniz.

Gaziantepte iftar bugün saat kaçta yapılacak İl il iftar ve sahur saatleri (2019 imsakiye)

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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