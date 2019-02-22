Gaziantep’te her kesime ulaşacak projeler

AKILDA KALAN İŞLER

Düzbağ İçme Suyu Projesi’yle bir belediye yatırımının devlet yatırımına dönüştürüldüğünü belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, şöyle konuştu: “GASKİ’nin bu projesi sayesinde yılda 125 milyon liralık elektrik masrafı şehrin cebinde kalacak. Proje ve kaynak üretme kapasitesi olan GASKİ’nin sayesinde hükümetin yatırım programında olmamasına rağmen büyük uğraşlar ve çabaların ardından Melen’den sonra en büyük su yatırımı olan Düzbağ İçme Suyu Projesi’ni, iki yılda tamamladık. Proje çalışmaları kapsamında bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan başka bir şehir yok. Bu iş, yetişmiş beşeri sermaye istiyor. GASKİ’nin bütün teknik ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi bu kaynağa bütçe üretmektir. Bütçe üretme noktasında Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ilgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum. Her dönemin akıllarda kalan büyük işleri vardır. Düzbağ bu dönemde yapılan en önemli işlerden biridir. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

HEM ANNELERE HEM ÇOCUKLARA

HER OKULA BİR KÜTÜPHANE: Kentte bulunan 4 üniversitenin öğrencilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla merkez yapılacak.

BİLGİ EVLERİ: Çocukların kültürel gelişimini sağlamak, sosyal kazanımlarını, özgüvenlerini yükseltmek, donanımlarını arttırmak amacıyla birçok mahallede bilgi evleri oluşturulacak. Bilgi evlerinde kurulan kulüpler aracılığıyla öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân verecek sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

ANNE-ÇOCUK KAMPUSU: Bu kampusta çocuklar satranç, dama, matematik, tiyatro, sinema ve gezi gibi eğlenceli ve eğitici etkinliklerle uğraşıp yeni arkadaşlar tanıyacak. Bu sırada anneleri de aynı merkezde çeşitli kurslara katılabilecek.

ÜNİVERSİTE GENÇLİK MERKEZİ: Şehirde bulunan 4 üniversitenin öğrencilerine yönelik merkez kurulacak.

ANNE YARISI PROJESİ: Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocuklarının, anne ve babası vefat eden çocukların bakım hizmetlerinden yaralanması, okul çağına gelmeyenlerin gündüz kreş hizmetlerinden faydalanması amacıyla merkez yapılacak.

MESLEK GRUPLARINA ÖZEL ALAN

Kent merkezinde kalan ayakkabıcı, gıda toptancısı, fıstıkçı gibi meslek gruplarının şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması amacıyla imar planları onaylanarak, yol açma çalışmalarına başlandı.

YENİ DÖNEMDE NELER YAPILACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açıkladığı Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri’nin başlıcaları şöyle:

GAZİANTEP MİLLET BAHÇESİ: Yıkılan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nu kapsayan alan; 100’üncü Yıl Parkı ve Allaben Deresi’nin devamlılığını sağlayacak. Gaziantep’in iklim, coğrafya ve kültürüne uygun Millet Bahçesi Projesi tasarlanacak. 130 bin 158 metrekare alanında 66 bin 130 metrekare yeşil alan olacak.

METRO: Gar-Düztepe-Hastane HRS (Metro) hattı ortalama 10 kilometre-9 istasyonlu ve 14 kilometre-13 istasyonu olacak. Gar-GAÜN 15 Temmuz HRS (Metro) hattı olmak üzere iki metro hattının araçları, sürücüsüz metro modeliyle kullanılacak. Hatlar için sondaj çalışmaları başlatıldı.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ: Şahinbey ilçesinde 3 bin 900 metrekare arazi üzerinde, yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip ‘Şehir Kütüphanesi’ projesi başladı.

RUMKALE KIYI DÜZENLEMESİ: Tarihi öneme sahip evleriyle de ziyaretçilerini büyüleyen Gaziantep’in kendine has dokusu, bu proje için çıkış noktası oluşturdu. Yerel malzeme kullanılacak proje, hem araziye hem de teras, dam gibi yapılarıyla iklime uygun olarak tasarlandı. Projede seyir terası da yer alacak.

MİLLİ MÜCADELE PARKI: Gaziantep şehir merkezine 28 kilometre uzaklıktaki 34 hektarlık alana Gaziantep-Kilis yoluyla ulaşılacak. Gaziantep savunmasının en önemli kahramanlarından olan Şahin Bey’in şehit edildiği ve anıtının bulunduğu yer, Milli Mücadele Parkı olacak.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ TESİSİ: Şehirdeki amatör futbol kulüplerinin stadyum sorunu yaşamaması için iki profesyonel Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında futbol sahası ve 600 kişilik tribün yapılacak. Uygulama projeleri hazırlandı.

KENT PARKI: Çocuk ve rekreasyon park niteliğinde. Bölgenin sosyal yaşam kalitesini arttırmak, yeşil alan ve konforlu mekanlar ihtiyacını gidermek amacıyla hayata geçirildi.

NİZİP CADDESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM: Toplam 58 hektar alanda yapılacak çalışmadan 6 bin 370 nüfus etkilenecek, 1727 bina kentsel dönüşüme girecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar için yüksek yapı kalitesi ve sosyal donatılarla daha yaşanabilir bir bölge oluşturulacak.

LOJİSTİK MERKEZİ: Gaziantep ve bölgesinde sanayi ve ticaret sektörlerinin her tür taşıma faaliyetleri bir merkezde toplanacak.

GERCİĞİN EKOLOJİK KÖY: Proje, kendi kendine yeten bir Gerciğin Köyü için hazırlandı. Birbirleriyle ve doğayla uyum içinde yaşamak isteyen her kesimden insana hitap edecek.

GÜNEYŞEHİR YENİ YAŞAM ALANI: Şehrin güney alanında yer alan imar planları hazırlandı. Yol açma çalışmalarına başlanan Geneyik bölgesi yaşam merkezi haline gelecek.

BAYRAMLI YENİ ŞEHİR ALANI: Projeyle Bayramlı bölgesinde yaşam merkezi oluşturulacak.

İBRAHİMLİ KENT PARKI: İbrahimli Bölgesi Metro Toptancı Market arkasında bulunan 32 bin metrekarelik bir alan, kent parkı olarak şehre kazandırılacak.

13 YÜZME HAVUZU: Gençlerin spora olan duyarlılığını arttırarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yaklaşık 2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip mahalle tipi yüzme havuzları için uygulama projeleri hazırlandı.





10 KAPALI SPOR SALONU: 2 bin 438 metrekare olan Anadolu Arkeoloji Enstitüsü’nde konferans salonu, kütüphane ve okuma salonları, danışma, seminer odası, laboratuvar, yönetim ve çalışma ofisleri, dinlenme salonları, çocuk eğitim alanları yer aldı. Enstitüde basılı ve dijital kaynakların temini, depolama sistemleri, arşiv sistemi ve dijital ortama aktarılması gibi uygulamalar dünya standartlarında gerçekleştirilecek.

‘BİR FİKRİM VAR’ DESTEĞİ

‘BİR FİKRİM VAR’ PROJESİ MERKEZİ: Kent halkının şehir ve ülkeyle ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak fikir beyan edecekleri; girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet ve araştırmaya teşvik edilecekleri bir merkez kurulacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MİKRO KREDİ MERKEZİ: Bir mikro işletme fikri olan vatandaşların fikirlerini hayata geçirmesine katkı sağlamak amacıyla belediye bünyesinde yapılacak yardımların ve desteklerin anlatıldığı bir merkez yapılacak. Uygun görülen fikirlere destek verilecek.

TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK: Belediye bünyesinde verilecek eğitim ve çalışmalarla, tarımın her alanında çalışan kadınlar bilgilendirelecek. Uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesiyle tarımda kadın girişimciliği en üst seviyeye çıkarılacak.

ENDÜSTRİ PARKLARI: Rekabetçilik unvanıyla ön plana çıkan şehre endüstri parkı kazandırılacak. Bu sayede daha düşük maliyetli üretimin yolu açılacak, çevre dostu teknolojiler kullanılacak. Bunu yaparken iklim değişikliğinin önlenmesi için yenilikçi bir eylem platformu sunulacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARİYER VE İSTİHDAM MERKEZİ: Belediye bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeyle şehirde yaşayan vatandaşların iş ve eleman talepleri ortak bir platformda toplanacak. İş arayan vatandaşların işe yerleşmesi, işyeri sahiplerinin de istedikleri nitelikte elemanları istihdam etmeleri hedeflenecek.

EL EMEĞİ ALIN TERİ İMALATHANELERİ (SABUN-PEKMEZ MÜZESİ): Sabunhanelerin tipik özelliğini taşıyan tarihi Sabunhan’a değer katılacak. Gaziantep’te önemli bir yere sahip olan zeytinyağı, sabun ve pekmez üretimi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılacak olan Sabun ve Pekmez Müzesi’nde anlatılacak.

GAZİANTEP KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ: Şehitkamil ilçesinde belediyeye ait yaklaşık 40 bin 350 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek. 50 bin 664 metrekare kapalı alana sahip inşaat alanında kurulacak Gaziantep Kültür ve Kongre Merkezi tamamlandığında uluslararası tüm organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tüm mekanlarda aynı anda 6 bin 200 kişi etkinliklerde bir araya gelebilecek.

ALLEBEN GENÇLİK VE SPOR VADİSİ: 600 dönüm alana sahip olacak Gaziantep Vadi Alleben Parkı; ikinci bir Yüzüncü Yıl Kültür Parkı niteliği taşıyacak ve dünya standartlarındaki görünümüyle fark oluşturacak. Botanik bahçesi tarzında yapılacak parkın içinde herbaryum, kütüphane, laboratuvar, ağaç bilim müzesi, çocuk köyü gibi alanlar bulunacak.

GAZİANTEP BİLİM MERKEZİ: 30 bin metrekarelik Bilim Merkezi projesi, Gaziantep Kilis yolu Burç kavşağında hayat bulacak. Yapı oturum alanı 9 bin 800 metrekare olarak öngörülüyor. Geri kalan 20 bin metrekarelik alan ise bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak proje tamamlandığında bilim üssü haline gelecek.

KARKAMIŞ SULAK ALAN VE EKOPARK: Zeugma ve Karkamış antik kentleri arasında proje alanı içerisinde kalan 8 höyük, 55 kilometrelik kültürel miras rotasında yer alacak. Toplam 550 hektarlık Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı Ekopark projesiyle öncelikle sulak alan ekosistemini korumak amaçlanıyor. Projeyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde öneme sahip olan sulak alan dünyaya tanıtılacak. Kullanıcılara eğitsel ve rekreasyonel deneyimler yaşatacak farklı aktiviteler ve alanlar sunularak sulak alan bilinci arttırılacak.

GAZİRAY PARKI: Gaziray projesi içinde yer alan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki aç-kapat yapısı üzeri, kent parkı olarak işlevlendirilecek.