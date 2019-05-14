Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'askeri öğrenci mahrem yapılanması'nda 'abi' olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen M.V., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.V., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.V., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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