Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralÄ±
Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir aracÄ±n arkadan Ã§arpmasÄ± sonucu savrulan otomobilde bulunan 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2'si aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re kaza, Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¶kÃ§edere kavÅŸaÄŸÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°slahiye ilÃ§esinden NurdaÄŸÄ± ilÃ§esine seyir halinde bulunan M.A.D. yÃ¶netimindeki 27 BH 53 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Ã¶nÃ¼nde seyreden S.A. idaresindeki 80 GK 191 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. S.A idaresindeki otomobil Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle yolun kenarÄ±na savruldu. Otomobilde bulanan AyÅŸe AÄŸca olay yerinde, Ä°brahim TaÅŸlÄ±Ã§oban ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile araÃ§ta bulunan Hidayet AÄŸca ve HakkÄ± AÄŸca yaralandÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
DÄ°ÄžER ARAÃ‡TA YANGIN Ã‡IKTI
Hafif ticari araÃ§ta kaza sonrasÄ± yangÄ±n Ã§Ä±karken olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla araÃ§taki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.A.D.'nÄ±n alkollÃ¼ ve sÃ¼ratli olduÄŸu iddia edilirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kaza sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸok ve panikle aracÄ± terk ederek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Jandarma ekiplerinin kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, kazanÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri ile olay yerine yakÄ±nlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulduÄŸu iddia edildi.Â
Jandarma ekipleri inceleme baÅŸlattÄ±.Â
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