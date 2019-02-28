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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA
28.02.2019 - 16:57, Son GÃ¼ncelleme:

Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralÄ± 

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Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralÄ± 

Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esinde bir aracÄ±n arkadan Ã§arpmasÄ± sonucu savrulan otomobilde bulunan 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 2'si aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

Edinilen bilgiye gÃ¶re kaza, Gaziantep'in NurdaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¶kÃ§edere kavÅŸaÄŸÄ±nda yaÅŸandÄ±. Ä°slahiye ilÃ§esinden NurdaÄŸÄ± ilÃ§esine seyir halinde bulunan M.A.D. yÃ¶netimindeki 27 BH 53 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, Ã¶nÃ¼nde seyreden S.A. idaresindeki 80 GK 191 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. S.A idaresindeki otomobil Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle yolun kenarÄ±na savruldu. Otomobilde bulanan AyÅŸe AÄŸca olay yerinde, Ä°brahim TaÅŸlÄ±Ã§oban ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ile araÃ§ta bulunan Hidayet AÄŸca ve HakkÄ± AÄŸca yaralandÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 2'sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

DÄ°ÄžER ARAÃ‡TA YANGIN Ã‡IKTI

Hafif ticari araÃ§ta kaza sonrasÄ± yangÄ±n Ã§Ä±karken olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla araÃ§taki yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ M.A.D.'nÄ±n alkollÃ¼ ve sÃ¼ratli olduÄŸu iddia edilirken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kaza sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸok ve panikle aracÄ± terk ederek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Jandarma ekiplerinin kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, kazanÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadeleri ile olay yerine yakÄ±nlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulduÄŸu iddia edildi.Â 
Jandarma ekipleri inceleme baÅŸlattÄ±.Â 

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