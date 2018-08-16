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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GAZİANTEP (İHA)
16.08.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Gaziantep’te fabrika yangını: 2 işçi öldü

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Gaziantep’te fabrika yangını: 2 işçi öldü
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Gaziantep'te bulunan bir terlik ve ayakkabı fabrikasında gece çıkan yangında 2 işçi dumandan zehirlenerek öldü.

 Edinilen bilgiye göre, Gaziantep KÜSGET Sanayi sitesi 322 numaralı sokakta bulunan Muhammet Muhammet Ahneen'e ait bir terlik ve ayakkabı fabrikasında gece sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edilirken, 3 katlı olduğu öğrenilen fabrikanın en alt katındaki alevlere müdahale edildi. Petrol alışımlı ürünler olması ve üst katlara sıçrama tehlikesine rağmen itfaiye ekipleri alevleri 2 saat içerisinde kontrol almayı başardı. Daha sonra Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf (16) isimli iki Suriyeli işçinin fabrikanın içinde olduğunu belirleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları arama ve kurtarma çalışmalarında 2 işçiyi hareketsiz halde bularak dışarıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçilerin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İŞÇİLER FABRİKADA KALIYORMUŞ

Fabrikanın gündüz çalıştığı öğrenilirken 2 işçinin ise kalacak yerleri olmaması nedeniyle fabrikada bulunan bir odada yatıp kalktıkları öğrenildi. İşçilerin yangına uykularında yakalandığı iddia edildi.

YANGININ SEBEBİ

Soğutma çalışmalarının ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk incelemelerde alevlerin elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, kesin sebebin ise incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, yangında ölen Suriye işçilerin cenazeleri ise yapılacak otopsinin ardından ailelerine teslim edilecek

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