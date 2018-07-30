Gaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…
GeriGündem Gaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Kadir ÇELİK / DHA
30.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Gaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada Doğukan Çiğit (16) öldü, ikiz kardeşi ile babası ise yaralandı.

Olay, dün gece İslahiye'ye 10 kilometre uzaklıktaki Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile kebapçı komşusu Mehmet Y.(40) arasında tartışma çıktı. İş yerlerinin yanındaki ağacın düşen yapraklarını birbirlerinin iş yerinin önüne süpürdükleri gerekçesi ile iki esnaf arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada tartışmayı duyan Ahmet Çiğit'in ikiz çocukları Doğukan ile Batuhan da olay yerine gelerek olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında Mehmet Y. iş yerinden aldığı bıçakla komşusu olan Ahmet Çiğit ile ikiz oğullarını bıçakla yaralayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan baba ile çocukları ile olayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Doğukan Çiğit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ahmet Çiğit ile diğer oğlu Batuhan ise ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Bu sırada olayı duyarak hastaneye koşan yakınları ise Doğukan Çiğti'in ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Yaşananların ardından jandarma hastane ve olayın meydana geldiği mahallede önlem aldı.

Doğukan Çiğit'in ölümüne, ikiz kardeşi ile babasının yaralanmasına yol açtıktan sonra kaçan Mehmet Y. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TSK'dan son dakika hava harekatı açıklaması

Gaziantep’te dehşet! Doğukan öldü, babası ile ikizi yaralı…

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika terörle mücadele açıklaması

Son dakika: Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü