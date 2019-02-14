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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA
14.02.2019 - 12:37, Son GÃ¼ncelleme:

Gaziantep'te damat dehÅŸeti! 6 yÄ±lda 21 kiÅŸiyi öldürdüler...

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Gaziantep'te damat dehÅŸeti! 6 yÄ±lda 21 kiÅŸiyi öldürdüler...

Gaziantepâ€™te damatlar dehÅŸet saÃ§Ä±yor. Kentte son 6 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸen 5 farklÄ± damat, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi ve eÅŸinin akrabalarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu toplam 21 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. KÄ±skanÃ§lÄ±k, namus ve miras gibi sebeplerden cinnet getiren damatlar ise olayÄ±n ardÄ±ndan yakalanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

Gaziantepâ€™te en son 4 Åžubat 2019'da meydana gelen olayda Ertan D, miras ve aile iÃ§indeki sorunlar nedeniyle silahla kayÄ±nvalidesinin evine yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nda, kayÄ±nvalidesi Ã–zden Åžahin (60) ile aynÄ± mahallenin baÅŸka sokaÄŸÄ±nda sokakta oturan eÅŸinin amcasÄ± Bayram Åžahinâ€™i (69) ardÄ±ndan ise yolda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Sultan D. (31) ile baldÄ±zlarÄ± Semra Yaprak (27) ve Dilek Ã‡akmakâ€™Ä± (36) silahla vurarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ damat Ertan D, cinayetlerin ardÄ±ndan polis merkezi Ã¶nÃ¼ne giderek, intihar giriÅŸiminde bulundu. Ã–fkeli ÅŸahÄ±s, polis tarafÄ±ndan ikna edilerek, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±

5 kiÅŸilik ailenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ korkunÃ§ olay, kentte son 6 yÄ±lda meydana gelen ve Ã¼lkeyi yasa boÄŸan damat cinayetlerini akÄ±llara getirdi. Gaziantepâ€™te Ã¶zellikle ayrÄ±lma, kÄ±skanÃ§lÄ±k, namus gibi nedenlerden meydana gelen diÄŸer 4 vahÅŸette ise toplam 16 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.Â 

9 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K KATLÄ°AM

YaÅŸanan diÄŸer olaylardan ilk akla gelen Yusuf TaÅŸ dehÅŸeti oluyor. 4 Åžubat 2016 tarihinde meydana gelen olay nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼ndemine oturan Yusuf TaÅŸ, iki ayrÄ± eve verdiÄŸi baskÄ±nda ayrÄ±lma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi ve aralarÄ±nda husumet bulunan kendi amcasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu toplam 9 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Yusuf TaÅŸ, boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda bulunduÄŸu eÅŸi TuÄŸba TaÅŸ(21) ile yeniden barÄ±ÅŸmak iÃ§in eÅŸinin teyzesi Åženel Ã‡akmakâ€™Ä±n(36) DÃ¼ztepe Mahallesi 18 Nolu Sokakâ€™ta bulunan evine giderek, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸi, eÅŸinin teyzesi, amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Turan TaÅŸ (23) ve Ahmet Can Ã‡akmakâ€™Ä± (16) Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ, 11 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Can Ã‡akmak ve kardeÅŸi Medine Melisa Ã‡akmak (15) silahla yaralamÄ±ÅŸtÄ±.

ArdÄ±ndan Åžehitkamil ilÃ§esi Sam Mahallesi 49 Sokakâ€™ta yaÅŸayan ve eÅŸiyle arasÄ±ndaki problemlerden sorumlu tuttuÄŸu amcasÄ± Mustafa TaÅŸâ€™Ä±n (48) evine giden Yusuf TaÅŸ, evde bulunan amcasÄ±, yengesi GÃ¼lay TaÅŸ (48), amcasÄ±nÄ±n Ã§ocuklarÄ± Furkan (16) ve GÃ¼l TaÅŸ (13) ile TÃ¼rkan Demirâ€™i (22) Ã¶ldÃ¼rerek kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 55 gÃ¼n boyunca polisten kaÃ§mayÄ± baÅŸaran Yusuf TaÅŸ, kentten kaÃ§mak isterken terminalde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

9 KEZ MÃœEBBET CEZASI ALDI

Yusuf TaÅŸâ€™a 4â€™Ã¼ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 9 mÃ¼ebbet ve 37 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ± verildi.

KÄ±rÄ±kkale cezaevinde tutuklu bulunan ve duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile katÄ±lan Yusuf TaÅŸ, 11 kez mÃ¼eebbet ile yargÄ±lanÄ±rken, 4â€™Ã¼ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ toplam 9 mÃ¼ebbet ve 37 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Ã–LÃœ TAKLÄ°DÄ° YAPARAK KURTULDU

Gaziantepâ€™in Nizip Ä°lÃ§esinde ise 20 Haziran 2018 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olayda ise cinnet getiren damat, ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸini, kayÄ±n validesini ve kayÄ±n pederini pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ä°lÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸan 27 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Y. daha Ã¶nce tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki EÅŸi GÃ¼lÅŸen Y'nin kaldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nbabasÄ±nÄ±n evine giderek, eÅŸini, kayÄ±nbabasÄ± Bekir K., kayÄ±nvalide GÃ¼lsÃ¼m K ve kayÄ±nbiraderi Yunus K'ye kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Olayda EyyÃ¼p Y'nin eÅŸi, kayÄ±nbabasÄ± ve kayÄ±nvalidesi Ã¶lÃ¼rken, kayÄ±n birader Yunus K. ise, Ã¶lÃ¼ taklidi yaparak kurtulmuÅŸtu.

AyrÄ±ca 27 yaÅŸÄ±ndaki EyyÃ¼p Y., olaydan sonra teslim oldu.Â 

EÅžÄ°NÄ° VE KAYINVALÄ°DESÄ°NÄ° EKMEK BIÃ‡AÄžIYLA Ã–LDÃœRDÃœ

Gaziantepâ€™in Nizip ilÃ§esinde 2013 yÄ±lÄ±nda Servet G. Ä°simli ÅŸahÄ±s, boÅŸanmak istediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len ve kendisinden ayrÄ± yaÅŸayan eÅŸi Adeviye G.â€™nin yanÄ±na gitti. Olay yerinde Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada ÅŸahÄ±s, bÄ±Ã§akla eÅŸi Adeviye G. kayÄ±nvalidesi Emire Åž., eÅŸinin kardeÅŸi Cemil Åž. yakÄ±nlarÄ± Ahmet K. ve Abdurrahman K.â€™yi bÄ±Ã§akla yaraladÄ±.Â 

YaralÄ±lardan Adeviye G. ve annesi Emire Åž. yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.Â 

ÅžahÄ±s, olay gÃ¼nÃ¼ polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandÄ±.Â 

EKMEK BIÃ‡AÄžI Ä°LE KAYINBABASINI VE KAYINVALÄ°DESÄ°NÄ° Ã–LDÃœRDÃœÂ

2013 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olayda ise boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸinden ayrÄ± yaÅŸayan Ejder K., barÄ±ÅŸmak iÃ§in gittiÄŸi eÅŸi Fatma K., ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nen damat, tartÄ±ÅŸmaya dahil olan kayÄ±nbabasÄ±nÄ± ve kayÄ±nvalidesi bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

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