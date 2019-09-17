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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÇELİK/DHA
17.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Gaziantep'te çuval çuval bulundu! 'Hayvana dahi yedirilmeyecek durumda...'

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, zabıtanın yaptığı denetimlerde, bir depoda, toz biberde ve salçada kullanıldığı belirlenen atık domates posası, el konularak imha edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde Beyler Mahallesi'ndeki bir depoda yapılan denetimlerde çuvallar içerisinde atık olan 25 ton domates posası ele geçirildi. Toz biber ve salça yapımında katkı maddesi olarak kullanılmak üzere depolandığı ileri sürülen domates posası, el konularak ilçe dışındaki boş alanda zabıta görevlilerinin  kontrolünde yakılarak imha edildi.

'HAYVANA DAHİ YEDİRİLMEYECEK OLDUĞU ANLAŞILDI'

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Balta, "İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ile birlikte yaptığımız kontroller sonucunda, bir ambarda yaklaşık 25 ton domates posası ele geçirildi. Gıda üretiminde kullanılan domates posasını insanın tüketmesi halinde  sağlığına zarar vereceği ve hatta hayvana dahi yedirilemeyecek katkı maddeleri olduğu anlaşıldı. Gıda mühendisleri tarafından yapılan incelemenin ardından imhasına karar verilen domates posasını  zabıtamız kontrolünde yakarak imhasını yapmaktayız. İlçemiz biber üretiminde önemli tesislere sahip. Biber kalitesini gölgelemenin yanında insan sağlığını tehdit eden merdiven altı üretim yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlermiz aralıksız devam edecek" dedi.

Öte yandan atık maddelerin ele geçirildiği depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantepte çuval çuval bulundu Hayvana dahi yedirilmeyecek durumda...

 

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