Gaziantep'te cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı saatleri
Yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar da cuma namazı için geri sayıma başladı. Özellikle Ramazan ayının ilk cuma namazı olması nedeniyle Gaziantep’teki camilerin her zamankinden daha kalabalık olması bekleniyor. Peki, Gaziantep'te cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet'in verdiği bilgiler doğrultusunda il il cuma namazı saatleri
Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Cuma namazı ibadetinin saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gaziantep merkezde veya ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, Diyanet üzerinden saat bilgisini görüntülemeye çalışıyor. Peki, Gaziantep'te cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı saatleri...
GAZİANTEP'TE CUMA SAAT KAÇTA?
Gaziantep'te cuma namazı, öğlen saat 12.32'de kılınacak. Diğer illerdeki namaz saatlerini ve sahur, iftar vakitlerini aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenebilirsiniz.
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