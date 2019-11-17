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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.11.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi

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Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki cami inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Korkut Küçükcan'ın cenazesi, tabutu meslektaşlarının omzunda taşınarak, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'na getirildi.

Buradaki törene, Korkutcan'ın babası Kemal, annesi Semra, eşi Zeynep, çocukları Nil ve Mert ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Baba Kemal Küçükcan, törende, "Bugün evladım Korkut'a sevgi ve saygılarını belirten, birçok güzel ilişkilerinin olduğunu anlatan tüm meslektaşlarına teşekkür ediyorum. Diliyorum ki başka hiçbir meslektaşı böyle bir olayla karşılaşmasın, hiçbir aile böyle bir acı yaşamasın." dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ise meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gaziantepte çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi
Küçükcan'ın çok iyi bir evlat, kardeş, eş, baba, inşaat mühendisi ve dost olduğunu belirten Çeliktürk, şöyle konuştu:
"Olayın duyulmasından itibaren Korkut'u kurtarabilmek için tüm dostları, meslektaşları, arama kurtarma faaliyeti görevi olan olmayan tüm kurumlar, inşaat işçilerimiz, saatlerce yoğun çaba gösterdik ama maalesef başaramadık. Çaresizlik dedikleri duyguyu çok kötü bir biçimde tecrübe ettik. Onu kurtarmak için çok hızlı geçen o 30 saat boyunca çırpındık ancak olmadı. Korkut'umuzu, canımızı kurtarmayı başaramadık."

Gaziantepte çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi
Törende, Küçükcan'ın öz geçmişini anlatan slayt gösterisi sırasında, yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze, daha sonra Bahaeddin Nakıboğlu Cami avlusuna getirildi. Küçükcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 33 saat sonra ulaşılan mühendis hayatını kaybetmişti.

Gaziantepte çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi

Gaziantepte çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendis için tören
Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendis için tören
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