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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.07.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

Gaziantep'te bulunmuştu! Bilinmeyen enkaz Rus füzesi çıktı...

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Gaziantep'te bulunmuştu! Bilinmeyen enkaz Rus füzesi çıktı...

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan ve roket parçası olduğu zannedilen enkazın Rus yapımı S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıktı.

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  • Gaziantep’te bulundu Şaşırtan enkaz…
  • Gaziantep’te bulundu Şaşırtan enkaz…
  • Gaziantep’te bulundu Şaşırtan enkaz…
  • Gaziantep’te bulundu Şaşırtan enkaz…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Önceki gün Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında görülen enkaz, heyecan yarattı. Jandarma ekipleri sevk edilen bölgede yapılan ilk incelemeyi izleyen Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, “Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak” demişti.

NÜKLEER ETKİ YOK

Akşam saatlerinde Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise çevrede kimyasal, biyolojik ve nükleer bir etki olmadığı söylendi: İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre, bulunan parçaların bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.

'İSRAİL JETLERİNE Mİ?'

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Savunma sanayi araştırmacısı Arda Mevlütoğlu, parçaların Rus yapımı ‘S-200 Angara’ (NATO kodu SA-5 ‘Gammon’) hava savunma sisteminin füzesi olduğunu söyledi. Mevlütoğlu, Suriye’nin 2016 Ocak ayında Halep’in kuzeyindeki Kuveyres hava üssünü S-200 hava savunma sistemi ile takviye ettiğini belirterek önceki gece İsrail Hava Kuvvetleri’nin Halep yakınlarındaki bazı hedefleri bombaladığına dair haberler çıktığını vurguladı. Arda Mevlütoğlu, “Kullanılan füzenin tipine bağlı olarak 180 ile 300 km. arasında azami menzili var. Bu füzenin İsrail jetlerine karşı ateşlenmiş ancak Türkiye’ye düşmüş olabileceğini tahmin ediyorum” dedi.

ŞANLIURFA'YA DA DÜŞMÜŞTÜ

Yaklaşık 3 ay önce yine bir S-200 Angara füzesi Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine düşmüştü. 12 Nisan 2018’de şans eseri Hilvan kırsalındaki Akçamescit Mahallesi’ndeki boş araziye düşen füze önce savaş uçağının yakıt tankı sanılmıştı. Daha sonra Şanlıurfa Valiliği’nin yaptığı açıklamada İHA olduğu değerlendirilen enkazın yine Rus yapımı S-200 Angara hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanların değerlendirmesi füzenin yine Suriye’den fırlatıldığı yönünde olmuştu.

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