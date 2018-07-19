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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir ÇELİK- Ramazan TUNCER/ DHA
19.07.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Gaziantep'te bulunan o enkazın başında nöbet tutuyorlar!

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Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, ormanlık alanda bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sisteminin füzesine ait olduğu öne sürülen ve detaylı inceleme için Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekibi bekleyen enkazın başında güvenlik korucuları nöbet tutuyor.

Geçen pazartesi günü Hamidiye Mahallesi sakinlerinin ormanlık alanda fark ederek güvenlik güçlerine bildirdiği enkaz parçasının incelemesine devam ediliyor. Rus S-200 füzesine ait olduğu iddia edilen, enkaz güvenlik kordonuna alınarak yanına ulaşılması engellendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, 3-4 ay önce bölgeye düştüğü tahmin edilen enkazın bir uydu ya da füzenin orta motor kısmına ait olabileceği belirtildi. Bulunduğu bölgenin çevresinde kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye yol açmayan enkazın ileri teknik için Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Ormanlık alanda bulunan ve daha sonra Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olabileceği de iddia edilen enkazı ileri teknik inceleme için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekip görevlendirdi. Ekibin bölgeye gelişi beklenirken, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınmasının planları yapılıyor.

Bu arada konunun gündeme gelmesinin ardından meraklı vatandaşların görebilmek için gittiği bölgede enkaza zarar vermesini önlemek için güvenlik korucuları önlem aldı. Enkazın çevresini bantlarla kapatan korucular, bölgede nöbet tutarak meraklı vatandaşların alana yaklaşmasına izin vermiyor.

Teknik incelemenin ardından hazırlanacak raporla; Nurdağı’nda heyecana yol açan enkazın roket, füze orta motor kısmı veya Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olup olmadığı ve bölgeye nasıl düştüğü ortaya çıkarılacak.

Gaziantepte bulunan o enkazın başında nöbet tutuyorlar


Gaziantepte bulunan o enkazın başında nöbet tutuyorlar

 

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