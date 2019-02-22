Gaziantep'te akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu!
GeriGündem Gaziantep'te akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.02.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Gaziantep'te akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep'te yaklaşık 7 metre yükseklikteki bir site alanında park edilmiş araç, aniden hareket ederek, cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Gaziantepte akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu

Kırsal Terminal istikametinden Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'na doğru seyir halinde olan 02 LE 075 plakalı araç, park halinde iken bilinmeyen bir nedenle hareket ederek 7 metre yükseklikten aşağı uçan 27 BK 813 plakalı aracın altında kaldı. Kazada 02 LE 075 plakalı aracın sürücüsü M.B. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yaralı olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Gaziantepte akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu

Olay yerini cep telefonları ile görüntülemeye çalışan diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar ise dikkat çekti. 

Gaziantepte akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu

İlginç kaza ile ilgili polis inceleme başlattı. 

Gaziantepte akılalmaz kaza: 7 metreden aracın üzerine uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat çeken mesajlar: 'Foyaları ortaya çıkmaya başladı'

Meteoroloji'den İstanbul için bir uyarı daha

Reyhanlı saldırganlarından Aykan Hamurcu tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca'dan Yıldız Tilbe'ye 'bedava grip ilacı' yanıtı