Gaziantep'te 6 köpek zehirlenerek öldürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda iddiaya göre zehirlenerek öldürülmüş 6 köpek bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Nurdağı İlçesi Aslanlı Beli ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar ormanlık alanda zehirlenmiş ve kulak küpeleri kesilmiş 6 köpeği ölü buldu. Köpeklerin zehirlendikten sonra kulak küpelerinin kesildiğini öne süren çevredekiler duruma tepki gösterdi.
İhbar üzerine, olayla ilgili Nurdağı Kaymakamlığı harekete geçerken, jandarmanın olay yerinde geniş çaplı araştırma yaparak, soruşturma başlattığı bildirildi.
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