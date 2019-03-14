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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

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Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının, güvenlik gerekçesiyle nakledildiği Kayseri'de görülen davasında 8 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken, tutuklu ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda kapalı oturumla yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Abdurrahman El-Najjar, Enes Karataş, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Yunus Sarı, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu ile bazı müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. ise duruşmaya katılmadı.

Geçen celse kapalı oturumda görülen duruşmada sunduğu mütalaasını yineleyen savcı, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu, Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C. hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan birer, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan her sanık için 60 kez olmak üzere toplam 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Savcı, 10 sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından da cezalandırılmalarını, sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar, sanık avukatları ve müşteki avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman el-Najjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan sanık Abdurrahman el-Najjar'a 60'ar kez, diğer sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, ayrıca 8 sanığı, terör saldırısında 87 kişinin yaralanması nedeniyle de "öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir yaralı için 18'er yıl olmak üzere hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunus Sarı ve Enes Karataş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verirken, sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C'nin delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

OLAY

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle 12 sanık hakkında açılan dava, kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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