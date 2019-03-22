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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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NURDAĞI (Gaziantep) (DHA)
22.03.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Denizli ve Malatya'daki depremlerin ardından bugün de Gaziantep sallandı

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Denizli ve Malatya'daki depremlerin ardından bugün de Gaziantep sallandı

Türkiye son günlerde peş peşe gelen depremlerle sarsılıyor. Denizli’deki 5.5 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra Malatya’da da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bugün de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 13.04'te Nurdağı'nda Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Denizli'deki depremde iki besi çiftliğinde yaşananlar güvenlik kamerasındaDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen önceki gün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tonlarca ağırlıktaki bir süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve besi çiftliğinde sağım yapan çalışanların yaşadığı korku ile ineklerin sağa sola kaçışmaları yer aldı.
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