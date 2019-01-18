Gaziantep’e Doğan değil Ejder
CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik işbirliğinde Gaziantep’teki düğüm çözüldü.
CHP ile yapılan güçbirliği kapsamında İYİ Parti’ye bırakılan Gaziantep’te eski HDP’li vekil Celal Doğan’ın ortak aday olduğu iddia edilmişti. İYİ Parti kurmayları, bu iddiaların gündeme geldiği gün kritik bir görüşme yaptı. MHP’ye Gaziantep büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için başvuru yapan Ejder Demir’in önceki gün İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Demir’in MHP’deki başvurusunu geri çekerek CHP’nin desteğiyle İYİ Parti’nin Gaziantep adayı olacağı öğrenildi.
ERHAN USTA SAMSUN’A MI?
Önceki gün MHP’den ihraç edilen eski Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da adı İYİ Parti ile anılıyor.
Usta’nın önümüzdeki günlerde İYİ Parti’ye geçerek Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olacağı dile getiriliyor. Usta’nın, AK Parti’nin hafta sonu Samsun adaylarını açıklamasını beklediği, bunun ardından tavrını netleştireceği belirtiliyor.
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