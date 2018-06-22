Gaziantep’de CHP'nin milletvekili adayları kimler? CHP Gaziantep milletvekili adayları

24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala seçmenler merak ettikleri sorulara cevap aramaya devam ediyor. Özellikle ikamet ettikleri şehirlerdeki milletvekili adaylarını sorgulayan seçmenler, detaylı bilgi edinmek adına araştırma yapıyor. Gaziantep seçmeni de kendi illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini sorguluyor. İşte, CHP'nin Gaziantep’te gösterdiği milletvekili adayları...

CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 BAYRAM YILMAZKAYA

2 İRFAN KAPLAN

3 HÜSEYİN YALÇIN

4 ÖZGÜR YILMAZ

5 HASAN ÖZTÜRKMEN

6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER

7 AHMET BOZGEYİK

8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

9 MUSTAFA DİNÇKAN

10 SELİM KARAHAN

11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

12 NERİN TÜRKMEN

13 HASAN GÜR

14 MEHMET GÖKSEL GÖKSU

SANDIĞA GİDERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

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