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    Gaziantep’de CHP'nin milletvekili adayları kimler? CHP Gaziantep milletvekili adayları

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar 24 Haziran seçimleri öncesi merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Şehirlerinde CHP'nin hangi isimleri milletvekili adayı olarak belirlediğini öğrenmek isteyen Gaziantepliler, konu hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, CHP'nin Gaziantep milletvekili adayları kimler? Gaziantep’te CHP kimleri aday gösterdi?

    24 Haziran Seçimlerine sayılı günler kala seçmenler merak ettikleri sorulara cevap aramaya devam ediyor. Özellikle ikamet ettikleri şehirlerdeki milletvekili adaylarını sorgulayan seçmenler, detaylı bilgi edinmek adına araştırma yapıyor. Gaziantep seçmeni de kendi illerinde CHP'nin kimleri aday gösterdiğini sorguluyor. İşte, CHP'nin Gaziantep’te gösterdiği milletvekili adayları...

    CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    1 BAYRAM YILMAZKAYA

    2 İRFAN KAPLAN

    3 HÜSEYİN YALÇIN

    4 ÖZGÜR YILMAZ

    5 HASAN ÖZTÜRKMEN

    6 HÜSEYİN CAHİT KARGINER

    7 AHMET BOZGEYİK

    8 ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

    9 MUSTAFA DİNÇKAN

    10 SELİM KARAHAN

    11 ERDİNÇ TÜTÜNCÜLER

    12 NERİN TÜRKMEN

    13 HASAN GÜR

    14 MEHMET GÖKSEL GÖKSU

    SANDIĞA GİDERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN

    Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

    Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

    Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

    Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

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    Etiketler: CHP'nin milletvekili adayları , Secim2018 , son dakika , haberler
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