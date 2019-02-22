Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret
GAZİANTEP Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin (ALİMDER) başkan ve üyelerinden oluşan bir heyet geçtiğimiz salı günü Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.
Valilik binasında gerçekleşen görüşmeye Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ALİMDER Başkanı ve Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Behzat Şencay ile ALİMDER Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan katıldı. Ziyarette mezunlar, Atatürk Lisesi’nin ve öğrencilerinin problemlerine ilişkin Vali Gül’e bilgiler verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle