Gaziantep Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Gaziantep Üniversitesi 101 personel alımı başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlandı. 2016 KPSS puanına göre gerçekleştirilecek olan Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu kapsamında özel niteliklere de bakılacak. İşte, adayların merakla araştırdığı Gaziantep Üniversitesi 101 personel alımı başvuru şartları hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

28 Nisan-12 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilecek olan Gaziantep Üniversitesi 101 personel alımı ilan meni;

"Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Hastanelerinde (Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi) istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen

pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır."

BAŞVURU KOŞULLAR NEDİR?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.



2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.



3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.



5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.



6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak

şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ