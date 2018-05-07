Gaziantep sahur vakti 2018 | Gaziantep'te ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Gaziantep sahur ve iftar vakti, Ramazan ayında ilk kez oruç tutmak için niyet etmeye uyanacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Gaziantep iftar ve sahur vakti aracılığıyla 15 Mayıs akşamını 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk niyetler edilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerine göre Gaziantep'in ilk sahur ve iftar saatleri ne olacak? İşte, vakit detayları
GAZİANTEP İLK SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs Çarşamba
|03:39
|05:15
|12:33
|16:21
|19:39
|21:09
|17 Mayıs Perşembe
|03:37
|05:14
|12:33
|16:21
|19:40
|21:10
|18 Mayıs Cuma
|03:36
|05:13
|12:33
|16:21
|19:41
|21:11
|19 Mayıs Cumartesi
|03:35
|05:13
|12:33
|16:21
|19:41
|21:12
|20 Mayıs Pazar
|03:34
|05:12
|12:33
|16:22
|19:42
|21:13
|21 Mayıs Pazartesi
|03:33
|05:11
|12:33
|16:22
|19:43
|21:14
|22 Mayıs Salı
|03:32
|05:11
|12:33
|16:22
|19:44
|21:16
|23 Mayıs Çarşamba
|03:31
|05:10
|12:33
|16:22
|19:45
|21:17
|24 Mayıs Perşembe
|03:30
|05:09
|12:33
|16:22
|19:45
|21:18
|25 Mayıs Cuma
|03:29
|05:09
|12:33
|16:22
|19:46
|21:19
|26 Mayıs Cumartesi
|03:28
|05:08
|12:34
|16:23
|19:47
|21:20
|27 Mayıs Pazar
|03:27
|05:08
|12:34
|16:23
|19:48
|21:21
|28 Mayıs Pazartesi
|03:26
|05:07
|12:34
|16:23
|19:48
|21:22
|29 Mayıs Salı
|03:25
|05:07
|12:34
|16:23
|19:49
|21:23
|30 Mayıs Çarşamba
|03:25
|05:06
|12:34
|16:24
|19:50
|21:24
|31 Mayıs Perşembe
|03:24
|05:06
|12:34
|16:24
|19:51
|21:25
|1 Haziran Cuma
|03:23
|05:05
|12:34
|16:24
|19:51
|21:26
|2 Haziran Cumartesi
|03:22
|05:05
|12:34
|16:24
|19:52
|21:27
|3 Haziran Pazar
|03:22
|05:05
|12:35
|16:24
|19:53
|21:28
|4 Haziran Pazartesi
|03:21
|05:04
|12:35
|16:25
|19:53
|21:29
|5 Haziran Salı
|03:21
|05:04
|12:35
|16:25
|19:54
|21:30
|6 Haziran Çarşamba
|03:20
|05:04
|12:35
|16:25
|19:54
|21:31
|7 Haziran Perşembe
|03:20
|05:04
|12:35
|16:25
|19:55
|21:31
|8 Haziran Cuma
|03:19
|05:04
|12:36
|16:26
|19:55
|21:32
|9 Haziran Cumartesi
|03:19
|05:03
|12:36
|16:26
|19:56
|21:33
|10 Haziran Pazar
|03:19
|05:03
|12:36
|16:26
|19:56
|21:34
|11 Haziran Pazartesi
|03:18
|05:03
|12:36
|16:26
|19:57
|21:34
|12 Haziran Salı
|03:18
|05:03
|12:36
|16:26
|19:57
|21:35
|13 Haziran Çarşamba
|03:18
|05:03
|12:37
|16:27
|19:58
|21:35
|14 Haziran Perşembe
|03:18
|05:03
|12:37
|16:27
|19:58
|21:36