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    Gaziantep sahur vakti 2018 | Gaziantep'te ilk sahur ve iftar saat kaçta?

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Gaziantep sahur saatleri, Ramazan ayının ilk günü yaklaşmaya devam ederken birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Kentte yaşayan birçok vatandaşın Gaziantep'te ilk sahur ne zaman, saat kaçta kalkılacak soruları, gündemin önemli maddesi oldu. Peki, tüm ilçeleri ve merkeziyle birlikte Gaziantep'te ilk ilk sahur ve iftar saat kaçta olacak? İşte, kentte yaşayan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı sahur ve iftar vakitleri

    Gaziantep sahur ve iftar vakti, Ramazan ayında ilk kez oruç tutmak için niyet etmeye uyanacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Gaziantep iftar ve sahur vakti aracılığıyla 15 Mayıs akşamını 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk niyetler edilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerine göre Gaziantep'in ilk sahur ve iftar saatleri ne olacak? İşte, vakit detayları

    GAZİANTEP İLK SAHUR SAATLERİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs Çarşamba03:3905:1512:3316:2119:3921:09
    17 Mayıs Perşembe03:3705:1412:3316:2119:4021:10
    18 Mayıs Cuma03:3605:1312:3316:2119:4121:11
    19 Mayıs Cumartesi03:3505:1312:3316:2119:4121:12
    20 Mayıs Pazar03:3405:1212:3316:2219:4221:13
    21 Mayıs Pazartesi03:3305:1112:3316:2219:4321:14
    22 Mayıs Salı03:3205:1112:3316:2219:4421:16
    23 Mayıs Çarşamba03:3105:1012:3316:2219:4521:17
    24 Mayıs Perşembe03:3005:0912:3316:2219:4521:18
    25 Mayıs Cuma03:2905:0912:3316:2219:4621:19
    26 Mayıs Cumartesi03:2805:0812:3416:2319:4721:20
    27 Mayıs Pazar03:2705:0812:3416:2319:4821:21
    28 Mayıs Pazartesi03:2605:0712:3416:2319:4821:22
    29 Mayıs Salı03:2505:0712:3416:2319:4921:23
    30 Mayıs Çarşamba03:2505:0612:3416:2419:5021:24
    31 Mayıs Perşembe03:2405:0612:3416:2419:5121:25
    1 Haziran Cuma03:2305:0512:3416:2419:5121:26
    2 Haziran Cumartesi03:2205:0512:3416:2419:5221:27
    3 Haziran Pazar03:2205:0512:3516:2419:5321:28
    4 Haziran Pazartesi03:2105:0412:3516:2519:5321:29
    5 Haziran Salı03:2105:0412:3516:2519:5421:30
    6 Haziran Çarşamba03:2005:0412:3516:2519:5421:31
    7 Haziran Perşembe03:2005:0412:3516:2519:5521:31
    8 Haziran Cuma03:1905:0412:3616:2619:5521:32
    9 Haziran Cumartesi03:1905:0312:3616:2619:5621:33
    10 Haziran Pazar03:1905:0312:3616:2619:5621:34
    11 Haziran Pazartesi03:1805:0312:3616:2619:5721:34
    12 Haziran Salı03:1805:0312:3616:2619:5721:35
    13 Haziran Çarşamba03:1805:0312:3716:2719:5821:35
    14 Haziran Perşembe03:1805:0312:3716:2719:5821:36

     

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