Gaziantep sahur vakti 2018 | Gaziantep'te ilk sahur ve iftar saat kaçta?

Gaziantep sahur saatleri, Ramazan ayının ilk günü yaklaşmaya devam ederken birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Kentte yaşayan birçok vatandaşın Gaziantep'te ilk sahur ne zaman, saat kaçta kalkılacak soruları, gündemin önemli maddesi oldu. Peki, tüm ilçeleri ve merkeziyle birlikte Gaziantep'te ilk ilk sahur ve iftar saat kaçta olacak? İşte, kentte yaşayan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı sahur ve iftar vakitleri

Gaziantep sahur ve iftar vakti, Ramazan ayında ilk kez oruç tutmak için niyet etmeye uyanacak olan vatandaşların araştırdığı konu oldu. Gaziantep iftar ve sahur vakti aracılığıyla 15 Mayıs akşamını 16 Mayıs'a bağlayan gece ilk niyetler edilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgilerine göre Gaziantep'in ilk sahur ve iftar saatleri ne olacak? İşte, vakit detayları GAZİANTEP İLK SAHUR SAATLERİ Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs Çarşamba 03:39 05:15 12:33 16:21 19:39 21:09 17 Mayıs Perşembe 03:37 05:14 12:33 16:21 19:40 21:10 18 Mayıs Cuma 03:36 05:13 12:33 16:21 19:41 21:11 19 Mayıs Cumartesi 03:35 05:13 12:33 16:21 19:41 21:12 20 Mayıs Pazar 03:34 05:12 12:33 16:22 19:42 21:13 21 Mayıs Pazartesi 03:33 05:11 12:33 16:22 19:43 21:14 22 Mayıs Salı 03:32 05:11 12:33 16:22 19:44 21:16 23 Mayıs Çarşamba 03:31 05:10 12:33 16:22 19:45 21:17 24 Mayıs Perşembe 03:30 05:09 12:33 16:22 19:45 21:18 25 Mayıs Cuma 03:29 05:09 12:33 16:22 19:46 21:19 26 Mayıs Cumartesi 03:28 05:08 12:34 16:23 19:47 21:20 27 Mayıs Pazar 03:27 05:08 12:34 16:23 19:48 21:21 28 Mayıs Pazartesi 03:26 05:07 12:34 16:23 19:48 21:22 29 Mayıs Salı 03:25 05:07 12:34 16:23 19:49 21:23 30 Mayıs Çarşamba 03:25 05:06 12:34 16:24 19:50 21:24 31 Mayıs Perşembe 03:24 05:06 12:34 16:24 19:51 21:25 1 Haziran Cuma 03:23 05:05 12:34 16:24 19:51 21:26 2 Haziran Cumartesi 03:22 05:05 12:34 16:24 19:52 21:27 3 Haziran Pazar 03:22 05:05 12:35 16:24 19:53 21:28 4 Haziran Pazartesi 03:21 05:04 12:35 16:25 19:53 21:29 5 Haziran Salı 03:21 05:04 12:35 16:25 19:54 21:30 6 Haziran Çarşamba 03:20 05:04 12:35 16:25 19:54 21:31 7 Haziran Perşembe 03:20 05:04 12:35 16:25 19:55 21:31 8 Haziran Cuma 03:19 05:04 12:36 16:26 19:55 21:32 9 Haziran Cumartesi 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:33 10 Haziran Pazar 03:19 05:03 12:36 16:26 19:56 21:34 11 Haziran Pazartesi 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:34 12 Haziran Salı 03:18 05:03 12:36 16:26 19:57 21:35 13 Haziran Çarşamba 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:35 14 Haziran Perşembe 03:18 05:03 12:37 16:27 19:58 21:36